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Штурм університету і скасування закону: що відбувається в Гонконзі

Високий суд Гонконга скасував розпорядження міської адміністрації про заборону носіння масок учасниками масових протестів.

Протести у Гонконзі

Суд Гонконга визнав неконституційною заборону носіння масок протестувальниками, бо вона суперечить основному закону, згідно з яким Гонконг повернувся під владу Китаю у 1997 році.

Також у ніч на понеділок, 18 листопада, поліція Гонконгу оточила сотні протестувальників всередині Політехнічного університету і пригрозила застосувати бойові патрони після того, як антиурядові демонстранти поранили співробітника поліції.

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Штурм університету тривав всю ніч. Поліція застосувала сльозогінний газ і водомети проти мітингувальників. Попередньо поліцейські оточили територію університету, заблокувавши всі входи і виходи.

Мітингувальники застосували проти них коктейлі Молотова. Штурм триває.

До слова, 23 жовтня влада Гонконгу ухвалила рішення про остаточне відкликання законопроекту щодо екстрадиції в Китай.

Джерело: AFP

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