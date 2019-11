Суд Гонконга визнав неконституційною заборону носіння масок протестувальниками, бо вона суперечить основному закону, згідно з яким Гонконг повернувся під владу Китаю у 1997 році.

Також у ніч на понеділок, 18 листопада, поліція Гонконгу оточила сотні протестувальників всередині Політехнічного університету і пригрозила застосувати бойові патрони після того, як антиурядові демонстранти поранили співробітника поліції.

Штурм університету тривав всю ніч. Поліція застосувала сльозогінний газ і водомети проти мітингувальників. Попередньо поліцейські оточили територію університету, заблокувавши всі входи і виходи.

Мітингувальники застосували проти них коктейлі Молотова. Штурм триває.

A bloody fight has broken out between protesters and riot police outside Hong Kong Polytechnic University, where upwards of several hundred student protesters have been barricaded inside for days. https://t.co/TCtHvlLEId pic.twitter.com/JRnMmqZtGt

— CNN International (@cnni) 18 листопада 2019 р.