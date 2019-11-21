Оксфордский словарь выбрал словом 2019 года выражение чрезвычайная климатическая ситуация (climate emergency).

Согласно определению, это ситуация, при которой требуются срочные меры для сокращения или сдерживания изменений климата и предотвращения необратимого ущерба окружающей среде.

В этом году в шорт-листе словаря были и другие словосочетания, связанные с климатическими проблемами:

climate action – борьба с изменением климата;

сlimate crisis – климатический кризис;

climate denial – отрицание изменений климата;

eco-anxiety – экологическая тревога;

ecocide – экоцид;

extinction – вымирание.

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The Oxford Word of the Year is … CLIMATE EMERGENCY. ‘Climate emergency’ is defined as ‘a situation in which urgent action is required to reduce or halt climate change and avoid potentially irreversible environmental damage resulting from it.’https://t.co/JLepdcgt0U pic.twitter.com/UKJqpa2KAJ — Oxford Dictionaries (@OxfordWords) November 20, 2019

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Источник: Oxford Dictionaries