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Факты / Мир

Оксфордский словарь назвал слово 2019 года

Оксфордский словарь выбрал словом 2019 года выражение чрезвычайная климатическая ситуация (climate emergency).

Оксфордский словарь назвал слово 2019 года

Согласно определению, это ситуация, при которой требуются срочные меры для сокращения или сдерживания изменений климата и предотвращения необратимого ущерба окружающей среде.

В этом году в шорт-листе словаря были и другие словосочетания, связанные с климатическими проблемами:

  • climate action – борьба с изменением климата;
  • сlimate crisis – климатический кризис;
  • climate denial – отрицание изменений климата;
  • eco-anxiety – экологическая тревога;
  • ecocide – экоцид;
  • extinction – вымирание.

Читайте: Названо головне словосполучення 2019 року

Ранее Факты ICTV рассказывали о киевских мультипликаторах, которые взялись создавать мультик из мусора и о мусоре. В рамках проекта пробки от бутылок, старая фотопленка и множество другого пластикового мусора получают новую, неожиданную жизнь.

Источник: Oxford Dictionaries

Фото: Pexels

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