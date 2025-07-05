Сложно даже носителям: что говорят о НМТ по английскому языку преподаватели и УЦОКО

Национальный мультипредметный тест (НМТ) по английскому языку вызывает споры среди абитуриентов и педагогов. Многие жалуются на сложность задач и слишком высокий уровень требований.

Впрочем, в Украинском центре оценивания качества образования уверяют, что негативные отзывы преувеличены, а тест разработан в соответствии со стандартной школьной программой, пишут Vikna.tv.

В отличие от ВНО, где была задача написать произведение на английском языке в определенном жанре и проходить аудирование, НМТ состоит из двух блоков: Use of English (использование языка) и Reading (чтение).

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В целом тест включает 32 задания разных форматов: пять из них — выбор одного правильного ответа из четырех вариантов, одиннадцать — на установление соответствий и шестнадцать — с заполнением пропусков.

Команда vikna.tv вместе с преподавательницей Ольгой Дрейман проанализировали уровень сложности НМТ-2025 по английскому и общие недостатки теста.

НМТ по английскому языку: что говорят носители

Комментарий преподавательницы Андрианы Паук, которая 6 июня решила провести эксперимент и написать знакомым носителям английского языка — из Великобритании и США — с просьбой пройти НМТ с английского за 2024 год, вызвал настоящий резонанс.

– Они читают текст и им все ясно, как белый день. Но они не могут ответить на этот вопрос. Потому что вопросы созданы так, чтобы максимально запутать, а не проверить знание языка, пишет она.

Несмотря на высокий уровень владения английским, американец Алекс сдал НМТ на 157 баллов. Изабель из Великобритании получила 153 балла.

Какой уровень языка должны иметь выпускники, если носители языка не могут сдать его даже на 170 баллов, спрашивает УЦОКО Андриана.

— Неадекватные постановки вопросов, направленные на то, чтобы запутать. Различная сложность задач в разные дни теста. Непрозрачность, которая приводит к сливы и неравенству условий для участников первых и последних сессий, — расписала она недостатки НМТ.

Ответ УЦОКО на критику НМТ

Украинский центр оценивания качества образования отреагировал на это, отметив, что выборка участников слишком мала, чтобы делать выводы.

— Репетитор отмечает, что привлеченные к “эксперименту” носители языка выполнили тест на 32 задания (рассчитанный на час добросовестной работы) всего за 20 минут, то есть на каждое задание потратили втрое меньше времени, чем предусмотрено стандартными условиями проведения НМТ, — добавили в организации.

Непонятно, насколько серьезно участники подошли к выполнению теста, были ли сосредоточенными и знали, что их результаты будут использованы для оценки сложности всей тестовой системы.

В Центре оценивания отмечают: подтверждение существования этих лиц и достоверность их результатов ограничивается только скриншотом переписки с репетиторкой. Тем временем, украинские абитуриенты продемонстрировали высокие результаты.

Так, почти 7% участников НМТ 2024 получили более 180 баллов, а 1513 поступающих — наивысшую оценку в 200 баллов.

В УЦОКО убеждены: такие результаты закономерны, ведь содержание задач соответствует Программе ВНО по иностранным языкам, разработанной на основе Общеевропейских рекомендаций по языковому образованию для уровней B1–B2.

Украинцы о НМТ по-английски

Первыми результатами НМТ-2025 делятся украинские абитуриенты. Результаты разные: от 150 до более 180 баллов. Однако общее впечатление многих учащихся следующее — тесты не очень тяжелые, а результаты часто влияли побочные причины, а не качество задач.

Кроме того, взрослые украинцы присоединились к обсуждению НМТ. Некоторые пользователи соцсетей прошли тесты прошлого года и делятся результатами. Критику в адрес авторов не поддерживают.

Однако есть и критика НМТ. Так, авторов обвиняют в несоответствии задач тому, что стоило бы называть экзаменом по английскому. Вопросы должны быть на знание, а не логику, аргументируют некоторые украинцы.

Директор онлайн-школы английского языка Redwood Дэниел Брумфилд после прохождения тестирования отметил, что вопросы плохо сформулированы, однако тест не сложен для носителя. У него получилось сдать тест на 200 баллов.

Репетитор по английскому языку Ольга Драйман в комментарии для vikna.tv отметила, что непосредственно тест НМТ-2025 еще не видела, поскольку он пока недоступен для публичного просмотра. Однако уже получила первые отзывы от своих учеников.

— В школе фокусируются на общем английском, там есть и письмо, и слушание, и говорение. А тест требует только грамматики и чтения.

По ее мнению, школьной подготовки недостаточно, чтобы успешно сдать НМТ на высокий балл — для этого требуется дополнительная работа с репетитором.

По словам Ольги, из-за смещения акцентов в учебном процессе школьники часто не сосредотачиваются на тех типах задач, которые являются ключевыми для прохождения теста. Репетиторская поддержка может помочь закрыть эти пробелы.

Кроме того, она считает, что формат НМТ не позволяет объективно оценить уровень знаний учащихся.

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