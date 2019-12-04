Нынешнее десятилетие может стать самым жарким за всю историю, заявила Всемирная метеорологическая организация ООН.

Нынешнее десятилетие может стать самым жарким за всю историю, а температура воздуха до конца века может вырасти более чем на три градуса по Цельсию.

Об этом генеральный секретарь Всемирная метеорологическая организация ООН (WMO) Петтери Таалас заявил во время Климатической конференции ООН в Мадриде.

По данным WMО, по состоянию на конец октября средняя мировая температура была на 1,1 градуса по Цельсию выше, чем в конце доиндустриальной эпохи – в конце XVIII века. Поэтому 2019 год станет вторым или третьим самым горячим годом за все время наблюдений.

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В организации констатируют, что рекордная концентрация углекислого газа в атмосфере, которую зафиксировали в прошлом году, продолжает расти.

– Морская вода на 26% кислее, чем в начале индустриальной эпохи, – сообщили в организации, добавив, что это негативно влияет на морские экосистемы.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что необходимо менять структуру экономик мира для борьбы с климатическим кризисом.