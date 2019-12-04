Нинішнє десятиліття може стати найспекотнішим за всю історію, заявила Всесвітня метеорологічна організація ООН.

Нинішнє десятиліття може стати найспекотнішим за всю історію, а температура повітря до кінця століття може зрости більше, ніж на три градуси за Цельсієм.

Про це генеральний секретар Всесвітня метеорологічна організація ООН (WMO) Петтері Таалас заявив під час Кліматичної конференції ООН у Мадриді.

За даними WMО, станом на кінець жовтня середня світова температура була на 1,1 градуса за Цельсієм вищою, ніж наприкінці доіндустріальної епохи – в кінці XVIII століття. Тож 2019 рік стане другим чи третім найгарячішим роком за весь час спостережень.

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В організації констатують, що рекордна концентрація вуглекислого газу в атмосфері, яку зафіксували минулого року, продовжує зростати.

– Морська вода на 26% кисліша, ніж на початку індустріальної епохи, – повідомили в організації, додавши, що це негативно впливає на морські екосистеми.

До слова, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що необхідно змінювати структуру економік світу для боротьби з кліматичною кризою.