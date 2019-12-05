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Беларусь никогда не станет частью России – Лукашенко

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не планирует входить в состав любого государства, даже братской России.

Беларусь никогда не станет частью России – Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая перед депутатами Национального собрания, заверил, что даже братской России не собирается сдавать независимость и суверенитет страны.

– Я не пацан, который отработал 3-5 лет президентом. И я не хочу перечеркнуть все, что сделал вместе с вами, народом, создав суверенное независимое государство, чтобы его сейчас уложить в какой-то ящик с крестом наверху, – подчеркнул он.

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По его словам, важно держать голову на плечах, чтобы не дать даже повода кому-то “нас наклонить и поставить на колени”.

Напомним, в октябре Александр Лукашенко впервые назвал Россию стороной конфликта на Донбассе.

А весной 2019 года Лукашенко выдвинул Путину условия союза с Россией.

Источник: БЕЛТА

Фото: Dreamstime

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