Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не планує входити до складу будь-якої держави, навіть братської Росії.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, виступаючи перед депутатами Національних зборів, запевнив, що навіть братській Росії не збирається здавати незалежність та суверенітет країни.

– Я не пацан, який відпрацював 3-5 років президентом. І я не хочу перекреслити все, що зробив разом з вами, народом, створивши суверенну незалежну держава, щоб її зараз укласти в якийсь ящик з хрестом зверху, – підкреслив він.

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За його словами, важливо тримати голову на плечах, щоб не дати навіть приводу комусь “нас нахилити та поставити на коліна”.

Нагадаємо, у жовтні Олександр Лукашенко вперше назвав Росію стороною конфлікту на Донбасі.

А навесні 2019 року Лукашенко висунув Путіну умови союзу з Росією.

Джерело: БЕЛТА