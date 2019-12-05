PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Білорусь ніколи не стане частиною Росії – Лукашенко

Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не планує входити до складу будь-якої держави, навіть братської Росії.

Білорусь ніколи не стане частиною Росії – Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, виступаючи перед депутатами Національних зборів, запевнив, що навіть братській Росії не збирається здавати незалежність та суверенітет країни.

– Я не пацан, який відпрацював 3-5 років президентом. І я не хочу перекреслити все, що зробив разом з вами, народом, створивши суверенну незалежну держава, щоб її зараз укласти в якийсь ящик з хрестом зверху, – підкреслив він.

Читайте: Лукашенко назвав Україну Росією – реакція Зеленського

За його словами, важливо тримати голову на плечах, щоб не дати навіть приводу комусь “нас нахилити та поставити на коліна”.

Нагадаємо, у жовтні Олександр Лукашенко вперше назвав Росію стороною конфлікту на Донбасі.

А навесні 2019 року Лукашенко висунув Путіну умови союзу з Росією.

Джерело: БЕЛТА

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Гра престолів партійної верхівки СРСР: найвідоміші замахи на лідерів республік
Гра престолів партійної верхівки СРСР: найвідоміші замахи на лідерів республік
олександр лукашенко
Лукашенко заявив про участь у виборах 2020
Лукашенко сподівається на співпрацю з Україною в космічній галузі
Лукашенко сподівається на співпрацю з Україною в космічній галузі
олександр лукашенко
Лукашенко назвав Росію стороною конфлікту на Донбасі
олександр лукашенко
Захід залишив Зеленського сам на сам з війною на Донбасі – Лукашенко
Навіщо Лукашенку миротворці на кордоні України і Росії
Навіщо Лукашенку миротворці на кордоні України і Росії
Олімпійські ігри
Можемо поборотися: Лукашенко про Олімпійські ігри в Україні та Білорусі
Олександр Лукашенко
Україна і Білорусь ведуть переговори про альтернативне постачання енергоресурсів – Лукашенко
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка