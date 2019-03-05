Президент Беларуси Александр Лукашенко поддерживает идею создания союза с Россией.

Беларусь сохраняет абсолютную приверженность идее строительства союза с Россией при условии наличия равных условий для граждан и субъектов хозяйствования.

Об этом сообщает БЕЛТА.

По словам Александра Лукашенко, постулат суверенитета для Беларуси остается незыблемым. Он также отметил, что поле для взаимодействия с Россией сложилось исторически.

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Лидер Беларуси также добавил, что на уровне правительств созданы группы для подготовки предложений о дальнейшем развитии объединительных процессов с Российской Федерацией.

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