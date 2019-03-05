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Лукашенко выдвинул Путину условия союза с Россией

Президент Беларуси Александр Лукашенко поддерживает идею создания союза с Россией.

Лукашенко выдвинул Путину условия союза с Россией

Беларусь сохраняет абсолютную приверженность идее строительства союза с Россией при условии наличия равных условий для граждан и субъектов хозяйствования.

Об этом сообщает БЕЛТА.

По словам Александра Лукашенко, постулат суверенитета для Беларуси остается незыблемым. Он также отметил, что поле для взаимодействия с Россией сложилось исторически.

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Лидер Беларуси также добавил, что на уровне правительств созданы группы для подготовки предложений о дальнейшем развитии объединительных процессов с Российской Федерацией.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Беларусь продала Украине в 800 раз больше угля с ОРДЛО.

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