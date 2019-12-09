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Нормандский саммит – СМИ пригласили на итоговую пресс-конференцию

Представителей СМИ пригласили в зал, где пройдет итоговая пресс-конференция лидеров нормандского формата.

Нормандский саммит – СМИ пригласили на итоговую пресс-конференцию

В Елисейском дворце начали подготовку к итоговой пресс-конференции лидеров Украины, России, Германии и Франции, которые должны озвучить финальное коммюнике.

ЧитайтеВстреча нормандской четверки онлайн

За столом лидеры будут сидеть в таком порядке: сначала президент Украины Владимир Зеленский, за ним – канцлер Германии Ангела Меркель, рядом с ней президент Франции Эммануэль Макрон, последний – глава Кремля Владимир Путин.

Нормандский саммит – СМИ пригласили на итоговую пресс-конференцию / 4 фотографии

Напомним, в 20.30 9 декабря встречу лидеров нормандской четверки в Париже прервали ради диалога Зеленского с Путиным.

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