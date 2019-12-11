Предупреждение России: США отправят 20 тыс. военных на учения в Европе

США перекинут 20 тыс. военнослужащих для масштабных учений в Европе в 2020 году.

США в 2020 году проведут самые масштабные военные учения в Европе со времен окончания холодной войны.

По словам американского генерал-майора Берри Сигуина, целью учений является предупреждение России о недопустимости повторения аннексий, подобных захвату Крыма в 2014 году.

Для учений в Европу прибудут 20 тыс. военных США. Их сначала перекинут в Бельгию и Нидерланды, откуда передислоцируют через территорию Германии в Польшу и вдоль восточных границ НАТО.

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Всего в учениях примут участие 37 тыс. личного состава.

Напомним, НАТО заявило, что не собирается игнорировать агрессию России против соседей, однако не считает ее своим врагом.