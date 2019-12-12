Церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым началась в 8.00 в храме Христа Спасителя в столице РФ.

Похороны Юрия Лужкова проходят в храме Христа Спасителя в Москве, а погребение экс-мэра состоится на Новодевичьем кладбище а 17.30.

Отпевание проводит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

На церемонию прощания пришли политики и звезды российского шоу-бизнеса.

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На похоронах заметили министра обороны РФ Сергея Шойгу, мэра Москвы Сергея Собянина, певца Олега Газманова, актера Геннадия Хазанова и певицу Надежду Бабкину.

Лужкова хоронят в закрытом гробу. По словам организаторов церемонии, такое было желание семьи экс-мэра.























Похороны Лужкова: в Москве прощаются с бывшим мэром / 6 фотографий

Напомним, 10 декабря на 84-м году жизни умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Он не перенес операцию на сердце, которую ему делали в клинике Мюнхена.

Фото: Life