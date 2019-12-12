PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Россия

Похороны Лужкова: в Москве прощаются с бывшим мэром

Церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым началась в 8.00 в храме Христа Спасителя в столице РФ.

похороны Лужкова

Похороны Юрия Лужкова проходят в храме Христа Спасителя в Москве, а погребение экс-мэра состоится на Новодевичьем кладбище а 17.30.

Отпевание проводит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

На церемонию прощания пришли политики и звезды российского шоу-бизнеса.

Читайте: Разбушевавшийся фашизм – подборка цитат Лужкова об Украине, ЕС и Крыме

На похоронах заметили министра обороны РФ Сергея Шойгу, мэра Москвы Сергея Собянина, певца Олега Газманова, актера Геннадия Хазанова и певицу Надежду Бабкину.

Лужкова хоронят в закрытом гробу. По словам организаторов церемонии, такое было желание семьи экс-мэра.

Похороны Лужкова: в Москве прощаются с бывшим мэром / 6 фотографий

Напомним, 10 декабря на 84-м году жизни умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Он не перенес операцию на сердце, которую ему делали в клинике Мюнхена.

Фото: Life

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Разбушевавшийся фашизм – подборка цитат Лужкова об Украине, ЕС и Крыме
Разбушевавшийся фашизм – подборка цитат Лужкова об Украине, ЕС и Крыме
Юрій Лужков
Умер Юрий Лужков – бывший мэр Москвы
В Москве состоялись пикеты в поддержку фигурантов “дела Хизб ут-Тахрир”
В Москве состоялись пикеты в поддержку фигурантов “дела Хизб ут-Тахрир”
Шереметьєво
В аэропорту Шереметьево не разминулись два самолета
Послеродовая депрессия: в Москве мать с детьми выпрыгнула из окна
Послеродовая депрессия: в Москве мать с детьми выпрыгнула из окна
Хабиб Нурмагомедов
Вызвали в Кремль? Хабиб сбежал из собственной пресс-конференции в Москве
В Москве мужчина умер, подавившись куском сала
В Москве мужчина умер, подавившись куском сала
Maruv спела в метро Москвы
Maruv спела в метро Москвы
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка