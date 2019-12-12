Церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым началась в 8.00 в храме Христа Спасителя в столице РФ.
Похороны Юрия Лужкова проходят в храме Христа Спасителя в Москве, а погребение экс-мэра состоится на Новодевичьем кладбище а 17.30.
Отпевание проводит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
На церемонию прощания пришли политики и звезды российского шоу-бизнеса.
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На похоронах заметили министра обороны РФ Сергея Шойгу, мэра Москвы Сергея Собянина, певца Олега Газманова, актера Геннадия Хазанова и певицу Надежду Бабкину.
Лужкова хоронят в закрытом гробу. По словам организаторов церемонии, такое было желание семьи экс-мэра.
Напомним, 10 декабря на 84-м году жизни умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Он не перенес операцию на сердце, которую ему делали в клинике Мюнхена.
Фото: Life