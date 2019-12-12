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Похорон Лужкова: у Москві прощаються з колишнім мером

Церемонія прощання з колишнім мером Москви Юрієм Лужковим почалася о 8.00 в храмі Христа Спасителя в столиці РФ.

похороны Лужкова

Похорони Юрія Лужкова проходять у храмі Христа Спасителя в Москві, а поховання екс-мера відбудеться на Новодівичому кладовищі о 17.30.

Відспівування проводить Патріарх Московський і всієї Русі Кирило.

На церемонію прощання прийшли політики і зірки російського шоу-бізнесу.

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На похоронах помітили міністра оборони РФ Сергія Шойгу, мера Москви Сергія Собяніна, співака Олега Газманова, актора Геннадія Хазанова та співачку Надію Бабкіну.

Лужкова ховають у закритій труні. За словами організаторів церемонії, таке було бажання сім’ї екс-мера.

Похорон Лужкова: у Москві прощаються з колишнім мером / 6 фотографий

Нагадаємо, 10 грудня на 84-му році життя помер колишній мер Москви Юрій Лужков. Він не переніс операцію на серці, яку йому робили в клініці Мюнхена.

Фото: Life

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