Умер Юрий Лужков – бывший мэр Москвы

В Германии на 84-м году жизни умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков.
Юрий Лужков не перенес операцию на сердце, которую ему делали в клинике Мюнхена.
Смерть бывшего мэра Москвы подтвердила его жена Елена Батурина, а также его помощник Тимур Шогенов.
Лужков стал мэром Москвы в июне 1992 года и руководил российской столицей 18 лет.
28 сентября 2010 года Дмитрий Медведев, который тогда был президентом РФ, отправил его в отставку в связи с утратой доверия.
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Юрий Лужков родился в Москве 21 сентября 1936 года.
Высшее образование получил в Московском институте нефти и газа по специальности инженер-механик.
Работал в НИИ пластических масс имени Петрова, в Министерстве химической промышленности СССР.
С 1987-го по 1990 год был депутатом Верховного совета РСФСР.
Напомним, 16 ноября умерла известная балетмейстер Анико Рехвиашвили. Причиной смерти стала длительная болезнь.
Фото: Yuri Luzhkov