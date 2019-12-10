Умер Юрий Лужков – бывший мэр Москвы

В Германии на 84-м году жизни умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков.

Юрий Лужков не перенес операцию на сердце, которую ему делали в клинике Мюнхена.

Смерть бывшего мэра Москвы подтвердила его жена Елена Батурина, а также его помощник Тимур Шогенов.

Лужков стал мэром Москвы в июне 1992 года и руководил российской столицей 18 лет.

28 сентября 2010 года Дмитрий Медведев, который тогда был президентом РФ, отправил его в отставку в связи с утратой доверия.

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Юрий Лужков родился в Москве 21 сентября 1936 года.

Высшее образование получил в Московском институте нефти и газа по специальности инженер-механик.

Работал в НИИ пластических масс имени Петрова, в Министерстве химической промышленности СССР.

С 1987-го по 1990 год был депутатом Верховного совета РСФСР.

Напомним, 16 ноября умерла известная балетмейстер Анико Рехвиашвили. Причиной смерти стала длительная болезнь.

Фото: Yuri Luzhkov