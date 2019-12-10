Антиукраинские высказывания Юрия Лужкова, а также цитаты об аннексии Крыма – читайте в материале Фактов ICTV.

В Германии умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков, однако украинцам он запомнился не как руководитель российской столицы, а своими высказываниями в отношении Крыма. В частности, Лужков об аннексии полуострова говорил еще в далеком 2008 году. Он уже тогда открыто заявлял, что Севастополь – это российский город, и РФ не должна отдавать Крым.

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Затем он снова повторил эти высказывания, но уже в Симферополе, за что в мае 2008 года СБУ запретила ему въезд в Украину. Тогда Лужков заявил, что такие действия Украины демонстрируют неприкрытое стремление в НАТО.

Лужков о Крыме в 2008 году

Нам ни в коем случае нельзя оставлять ни Севастополь, ни Крым. Эта позиция постоянная. На все инсинуации мы отвечаем: Севастополь – это русский город, это военно-морская база России, которая обеспечивает геостратегический баланс на юге России. А его потеря – это потеря юга России.

Лужков о “фашизме” в Украине

Какие сейчас принимает меры Европа по отношению к этим разбушевавшимся фашиствующим? Выражают озабоченность. И Меркель, и Евросоюз, и Обама. И мы тоже все время говорим об озабоченности. Плевать они хотели, оголтелые, на выражение озабоченности. Их надо останавливать другими методами, их надо предупредить, что Россия не позволит так расправляться с россиянами в Украине.

Напомним, на 84-м году жизни умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Он не перенес операцию на сердце, которую ему делали в клинике Мюнхена.