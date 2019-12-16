Кейт Миддлтон удивлена: принц Луи сказал первое слово

Герцогиня Кембриджская рассказала, что ее третий ребенок принц Луи начал говорить в начале декабря и подчеркнула, что он сказал впервые.

На рождественском кулинарном шоу Мэри Берри, в котором приняли участие принц Уильям и Кейт Миддлтон, молодая мама призналась, что одним из первых слов принца Луи стало слово Мэри и она была удивлена.

– Одним из первых слов Луи было слово Мэри, потому что все мои кулинарные книги стоят на уровне его глаз, – поделилась Миддлтон.

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View this post on Instagram A post shared by Royal Central (@royal.central) on Dec 15, 2019 at 2:14pm PST

Ранее Факты ICTV писали о том, что принц Гарри и Меган Маркл завели официальный аккаунт в Instagram.

Источник: Daily Mail