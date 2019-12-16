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Факты / Мир

Кейт Миддлтон удивлена: принц Луи сказал первое слово

Герцогиня Кембриджская рассказала, что ее третий ребенок принц Луи начал говорить в начале декабря и подчеркнула, что он сказал впервые.

Кейт Миддлтон удивлена: принц Луи сказал первое слово

На рождественском кулинарном шоу Мэри Берри, в котором приняли участие принц Уильям и Кейт Миддлтон, молодая мама призналась, что одним из первых слов принца Луи стало слово Мэри и она была удивлена.

– Одним из первых слов Луи было слово Мэри, потому что все мои кулинарные книги стоят на уровне его глаз, – поделилась Миддлтон.

Читайте: Кейт Миддлтон забыла о Меган Маркл в поздравлении для Елизаветы II

 

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Ранее Факты ICTV писали о том, что принц Гарри и Меган Маркл завели официальный аккаунт в Instagram.

Источник: Daily Mail

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