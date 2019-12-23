PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Белый дом заморозил военную помощь Украине через 90 мин после разговора Зеленского и Трампа

США заморозили помощь Украине всего через 91 минуту после телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, который состоялась 25 июля 2019 года.

Белый дом заморозил военную помощь Украине через 90 мин после разговора Зеленского и Трампа

Чиновник Белого дома Майк Даффи связался с представителями оборонного ведомства США по поводу приостановки помощи Украине чуть больше чем через полтора часа после того, как Дональд Трамп закончил разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В письме Даффи просит, министерство обороны приостановить предоставление помощи Украине.

Читайте: В 2020 году США сократят расходы на НАТО, чтобы финансово помочь Украине

– На основании указаний, которые я получил в свете планов администрации пересмотреть помощь Украине, включая инициативу по оборонной безопасности Украины, пожалуйста, воздержитесь от любых дальнейших ассигнований Министерства обороны к оказанию инструкций в рамках этого процесса.

Учитывая деликатный характер запроса, я благодарен вам за то, что вы держите эту информацию в тесном контакте с теми, кто должен знать, как выполнять указания, – говорится в письме Даффи.

Напомним, 29 августа стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился провести пересмотр военной помощи Украине. Из-за этого на время средства заморозили.

Позже помощь Украине разблокировали. Однако в сентябре в США разгорелся скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Оппоненты Трампа настаивают на том, что лидер США во время телефонной беседы в июле пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности в Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Источник: ВВС

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

володимир зеленський
Украинцы назвали политика и главное событие 2019
11 медалей и второе место в командном зачете: Зеленский поздравил украинских дефлимпийцев
11 медалей и второе место в командном зачете: Зеленский поздравил украинских дефлимпийцев
Зеленский ввел в действие решение СНБО по усилению кибербезопасности
Зеленский ввел в действие решение СНБО по усилению кибербезопасности
$300 млн для Украины и санкции для газопроводов: Трамп подписал военный бюджет
$300 млн для Украины и санкции для газопроводов: Трамп подписал военный бюджет
корпоратив слуги народа
Селфи с Зеленским и песни Тины Кароль: что публикуют с корпоратива Слуги народа
Зеленский: Не хотите платить в бюджет – закрываем все игорные залы
Зеленский: Не хотите платить в бюджет – закрываем все игорные залы
Трамп Суд по импичменту нужно провести немедленно
Трамп Суд по импичменту нужно провести немедленно
Импичмент Трампа: хронология и почему он не уйдет из Белого Дома
Импичмент Трампа: хронология и почему он не уйдет из Белого Дома
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка