Белый дом заморозил военную помощь Украине через 90 мин после разговора Зеленского и Трампа

США заморозили помощь Украине всего через 91 минуту после телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, который состоялась 25 июля 2019 года.

Чиновник Белого дома Майк Даффи связался с представителями оборонного ведомства США по поводу приостановки помощи Украине чуть больше чем через полтора часа после того, как Дональд Трамп закончил разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В письме Даффи просит, министерство обороны приостановить предоставление помощи Украине.

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– На основании указаний, которые я получил в свете планов администрации пересмотреть помощь Украине, включая инициативу по оборонной безопасности Украины, пожалуйста, воздержитесь от любых дальнейших ассигнований Министерства обороны к оказанию инструкций в рамках этого процесса. Учитывая деликатный характер запроса, я благодарен вам за то, что вы держите эту информацию в тесном контакте с теми, кто должен знать, как выполнять указания, – говорится в письме Даффи.

Напомним, 29 августа стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился провести пересмотр военной помощи Украине. Из-за этого на время средства заморозили.

Позже помощь Украине разблокировали. Однако в сентябре в США разгорелся скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Оппоненты Трампа настаивают на том, что лидер США во время телефонной беседы в июле пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности в Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.