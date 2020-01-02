С молотками и коктейлями Молотова – тысячи людей вышли на протесты в Гонконге

1 января в Гонконге прошли массовые протесты, во время которых произошли столкновения активистов с правоохранителями.
Сотни тысяч людей вышли на протесты в Гонконге в первый день 2020 года.
Не обошлось и без столкновений протестующих с полицией, в результате которых арестовали около 400 человек.
Арестовывали тех участников акции, которые совершали нападения на банки, используя краску, молотки и коктейли Молотова.
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Протестующие также срывали брусчатку с тротуаров, разжигали огонь на улицах и баррикадировали дороги.
Для противостояния участникам акции полицейские использовали слезоточивый газ, перцовые баллончики и водяную пушку.
Протесты в Гонконге продолжаются с лета 2019 года, из-за закона, который разрешает отправлять нарушителей на материковый Китай.
Сейчас же количество требований протестующих увеличилось и их не удовлетворяет только снятие с рассмотрения закона об экстрадиции.
К слову, Китай ввел санкции против организации США под названием Human Rights Watch, которая поддерживает протесты в Гонконге.