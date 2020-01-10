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Факты / Мир / Россия

Директор World of Tanks создаст собственную партию в РФ

Компания Wargaming.net, которая известна по видеоигре World of Tanks, собирается принять участие в будущих выборах в Госдуму РФ.

Держдума РФ

Директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров заявил, что создаст Партию прямой демократии.

По его словам, новая политсила должна принять участие в региональных выборах в РФ в 2020 году, а также в парламентских выборах, которые намечены на 2021 год.

Однако на выборы в Госдуму России партия намерена пойти лишь в том случае, если ей удастся удачно побороться за места в региональных парламентах.

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Макаров объяснил, что особенностью партии станет мобильное приложение, основанное на технологии Blockchain, через которое члены движения смогут голосовать.

В состав Партии прямой демократии собираются пригласить разработчиков ведущих региональных IT-компаний, ведь во многих из них хорошо разбираются в местных проблемах.

Однако для участия в региональных выборах в РФ у партии остается около трех месяцев, ведь ей необходимо пройти регистрацию.

Один из источников издания Коммерсантъ заявил, что компания точно не идет в политику ради рекламы, ведь она ей попросту не нужна.

К слову, депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что хотела бы работать послом России в Украине.

Источник: Коммерсант

Фото: Dreamstime

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