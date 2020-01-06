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Факты / Мир / Россия

Поклонская хочет стать послом РФ в Украине

“Экс-прокурор” аннексированного Крыма и депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что готова стать послом России в Украине.

Поклонская хочет стать послом РФ в Украине

“Экс-прокурор” аннексированного Крыма и депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская выразила желание “поехать и работать” послом России в Украине.

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Она заявила об этом, комментируя свое заявление в Facebook.

– Россия и Украина неразрывно связаны между собой и для меня являются родными и любимыми странами. Пусть кого-то эти слова смутят, но и Россия, и Украина живут во мне и я этим горжусь. Наличие посла России в Киеве может стать важнейшим шагом на пути к урегулированию конфликта, – написала она.

Ранее Факты ICTV писали, что российская пропагандистка Ольга Скабеева якобы дозвонилась до президента Украины Владимира Зеленского. Однако украинский лидер отказался с ней говорить.

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