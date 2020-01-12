Вдохновляемся вашей отвагой – Трамп поддержал протесты в Тегеране

Президент США Дональд Трамп поддержал протесты в Тегеране, которые начались после признания Ирана в сбивании украинского самолета.
– Храбрым, многострадальным людям Ирана: я поддерживаю вас с самого начала моего президентства, и моя администрация будет продолжать поддерживать вас.
Мы внимательно следим за вашими протестами и вдохновляемся вашей отвагой, – написал Трамп в Twitter.
To the brave, long-suffering people of Iran: I’ve stood with you since the beginning of my Presidency, and my Administration will continue to stand with you. We are following your protests closely, and are inspired by your courage.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2020
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Трамп также добавил, что нельзя допустить резни мирных протестов.
– Правительство Ирана должно позволить правозащитным группам выяснить и сообщить факты с места событий по протестам иранцев.
Не может повториться снова резня мирных протестующих, не должно быть выключения интернета. Мир наблюдает, – добавил Трамп.
The government of Iran must allow human rights groups to monitor and report facts from the ground on the ongoing protests by the Iranian people. There can not be another massacre of peaceful protesters, nor an internet shutdown. The world is watching.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2020
Ранее в центре Тегерана студенты вышли на протест против непубличного расследования катастрофы самолета МАУ в Иране.