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Факты / Мир

Вдохновляемся вашей отвагой – Трамп поддержал протесты в Тегеране

Президент США Дональд Трамп поддержал протесты в Тегеране, которые начались после признания Ирана в сбивании украинского самолета.

– Храбрым, многострадальным людям Ирана: я поддерживаю вас с самого начала моего президентства, и моя администрация будет продолжать поддерживать вас.

Мы внимательно следим за вашими протестами и вдохновляемся вашей отвагой, – написал Трамп в Twitter.

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Трамп также добавил, что нельзя допустить резни мирных протестов.

– Правительство Ирана должно позволить правозащитным группам выяснить и сообщить факты с места событий по протестам иранцев.

Не может повториться снова резня мирных протестующих, не должно быть выключения интернета. Мир наблюдает, – добавил Трамп.

Ранее в центре Тегерана студенты вышли на протест против непубличного расследования катастрофы самолета МАУ в Иране.

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