Вдохновляемся вашей отвагой – Трамп поддержал протесты в Тегеране

Президент США Дональд Трамп поддержал протесты в Тегеране, которые начались после признания Ирана в сбивании украинского самолета.

– Храбрым, многострадальным людям Ирана: я поддерживаю вас с самого начала моего президентства, и моя администрация будет продолжать поддерживать вас.

Мы внимательно следим за вашими протестами и вдохновляемся вашей отвагой, – написал Трамп в Twitter.