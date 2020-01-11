Протести в Тегерані – активістів розганяють сльозогінним газом

У центрі Тегерана студенти вийшли на протест проти непублічно розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані.

Активісти зібралися біля університету імені Аміра Кабіра. На мітингу люди вимагають відставки уряду, а також виступають проти закритого розслідування трагедії, в якій загинули десятки іранських громадян. Крім того, активісти скандують смерть диктатору.

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Також на сходинках університету запалили свічки в пам’ять про жертв авіакатастрофи.

Через деякий час на протестах з’явилися загони правоохоронців, які розганяли активістів сльозогінним газом.

За непідтвердженими даними, також поліція застосувала світлошумові гранати.

Нагадаємо, уряд Ірану визнав, що його сили збили український літак МАУ Boeing 737. Результати розслідування викликали бурхливу реакцію в середині країни. На вулиці Тегерану люди вийшли на протест щодо “фіаско іранського уряду”.