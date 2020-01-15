Импичмент Трампа – Палата представителей передала дело в Сенат

Палата представителей США проголосовала за передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа в Сенат. За соответствующее решение проголосовали 228 конгрессменов, против – 193.

Рассмотрение дела в Сенате является следующим этапом процедуры импичмента.

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При рассмотрении стороной обвинения являются руководители импичмента, то есть представители нижней палаты парламента США в Сенате, а защитой – президент США. Он может это делать как лично, так и с помощью помощников. Председательствовать во время процедуры будет глава Верховного суда США.

При рассмотрении в Сенате могут заслушивать свидетелей и рассматривать доказательства.

Ранее Факты ICTV писали, что Сенат Конгресса США планирует 21 января начать судебный процесс по процедуре импичмента президента Дональда Трампа.