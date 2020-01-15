Імпічмент Трампа – Палата представників передала справу в Сенат

Палата представників США проголосувала за передання справи про імпічмент президента Дональда Трампа в Сенат. За відповідне рішення проголосували 228 конгресменів, проти – 193.

Розгляд справи у Сенаті є наступним етапом процедури імпічменту.

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Під час розгляду стороною обвинувачення є керівники імпічменту, тобто представники нижньої палати парламенту США в Сенаті, а захистом – президент США. Він може це робити як особисто, так і за допомогою помічників. Головуватиме під час процедури глава Верховного суду США.

Під час розгляду у Сенаті можуть заслуховувати свідків і розглядати докази.

Раніше Факти ICTV писали, що Сенат Конгресу США планує 21 січня почати судовий процес щодо процедури імпічменту президента Дональда Трампа.