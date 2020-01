Королева Великобритании Елизавета II дала согласие на выход страны из Евросоюза.

Это значит, что законопроект о Brexit вступил в силу, о чем сообщил председатель Палаты представителей британского парламента Джейкоб Риз-Мог.

✅ European Union (Withdrawal Agreement) Bill has been given Royal Assent and is now an Act of Parliament. pic.twitter.com/WeFeB650wz

— Leader of the House of Commons (@CommonsLeader) January 23, 2020