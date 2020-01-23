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Законопроект о Brexit вступил в силу

Королева Великобритании Елизавета II дала согласие на выход страны из Евросоюза.

Это значит, что законопроект о Brexit вступил в силу, о чем сообщил председатель Палаты представителей британского парламента Джейкоб Риз-Мог.

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Теперь соглашение о выходе Британии из ЕС 24 января должны подписать европейские руководители, а 29 января – ратифицировать Европейский парламент.

Когда будут выполнены все условия, 31 января в 23.00 по лондонскому времени (00.00 по Брюсселю) Великобритания официально прекращает членство в ЕС.

Напомним, 22 января верхняя палата парламента Великобритании приняла законопроект, который окончательно одобряет выход страны из ЕС.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что после Brexit рассчитывает на заключение комплексного торгового соглашения с ЕС.

Фото: Dreamstime

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