Королева Великобритании Елизавета II дала согласие на выход страны из Евросоюза.

Это значит, что законопроект о Brexit вступил в силу, о чем сообщил председатель Палаты представителей британского парламента Джейкоб Риз-Мог.

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✅ European Union (Withdrawal Agreement) Bill has been given Royal Assent and is now an Act of Parliament. pic.twitter.com/WeFeB650wz — Leader of the House of Commons (@CommonsLeader) January 23, 2020

Теперь соглашение о выходе Британии из ЕС 24 января должны подписать европейские руководители, а 29 января – ратифицировать Европейский парламент.

Когда будут выполнены все условия, 31 января в 23.00 по лондонскому времени (00.00 по Брюсселю) Великобритания официально прекращает членство в ЕС.

Напомним, 22 января верхняя палата парламента Великобритании приняла законопроект, который окончательно одобряет выход страны из ЕС.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что после Brexit рассчитывает на заключение комплексного торгового соглашения с ЕС.