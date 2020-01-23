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Законопроект про Brexit набув чинності

Королева Великої Британії Єлизавета ІІ дала згоду на вихід країни з Євросоюзу.

Це означає, що законопроект про Brexit набув чинності, про що повідомив голова Палати представників британського парламенту Джейкоб Різ-Мог.

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Тепер угоду про вихід Британії з ЄС 24 січня мають підписати європейські очільники, а 29 січня – ратифікувати Європейський праламент.

Коли будуть виконані всі умови, 31 січня о 23.00 за лондонським часом (00.00 за Брюсселем) Велика Британія офіційно припиняє членство в ЄС.

Нагадаємо, 22 січня верхня палата парламенту Великої Британії ухвалила законопроект, що остаточно схвалює вихід країни з ЄС.

Фото: Dreamstime

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