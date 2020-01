Королева Великої Британії Єлизавета ІІ дала згоду на вихід країни з Євросоюзу.

Це означає, що законопроект про Brexit набув чинності, про що повідомив голова Палати представників британського парламенту Джейкоб Різ-Мог.

✅ European Union (Withdrawal Agreement) Bill has been given Royal Assent and is now an Act of Parliament. pic.twitter.com/WeFeB650wz

— Leader of the House of Commons (@CommonsLeader) January 23, 2020