Королева Великої Британії Єлизавета ІІ дала згоду на вихід країни з Євросоюзу.

Це означає, що законопроект про Brexit набув чинності, про що повідомив голова Палати представників британського парламенту Джейкоб Різ-Мог.

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✅ European Union (Withdrawal Agreement) Bill has been given Royal Assent and is now an Act of Parliament. pic.twitter.com/WeFeB650wz — Leader of the House of Commons (@CommonsLeader) January 23, 2020

Тепер угоду про вихід Британії з ЄС 24 січня мають підписати європейські очільники, а 29 січня – ратифікувати Європейський праламент.

Коли будуть виконані всі умови, 31 січня о 23.00 за лондонським часом (00.00 за Брюсселем) Велика Британія офіційно припиняє членство в ЄС.

Нагадаємо, 22 січня верхня палата парламенту Великої Британії ухвалила законопроект, що остаточно схвалює вихід країни з ЄС.