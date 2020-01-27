Какие банкноты евро подделывают больше всего

Европейский центробанк сообщил, что банкноты номиналом €20 и €50 остаются самыми привлекательными для фальшивомонетчиков.

За вторую половину 2019 года из обращения было изъято 308 тыс. поддельных банкнот евро, что на 22,7% больше по сравнению с первой половиной и на 17,6% больше, чем во второй половине 2018 года. 96,4% было обнаружено в странах еврозоны и только 0,6% – в остальных странах мира за пределами ЕС.

Но в банке отмечают, что вероятность получения поддельных купюр незначительна, поскольку их очень мало. В обращении находится около 24 млрд бумажных купюр общей стоимостью около €1,3 трлн.

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Европейский центробанк напоминает, что банкноты евро несложно проверить с помощью использования метода на ощущение, вид и наклон.

Если купюра вызвала подозрение, первое, что нужно сделать, – это внимательно сверить ее с другими. Только после этого имеет смысл обращаться в полицию или в банк.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве задержали фальшивомонетчиков с поддельным €1 млн.

Источник: Европейский центробанк