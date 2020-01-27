Які банкноти євро підробляють найбільше

Європейський центробанк повідомив, що банкноти номіналом €20 і €50 залишаються найпривабливішими для фальшивомонетників.

За другу половину 2019 року з обігу було вилучено 308 тис. підроблених банкнот євро, що на 22,7% більше порівняно з першою половиною і на 17,6% більше, ніж у другій половині 2018 року. 96,4% було виявлено в країнах єврозони і тільки 0,6% – в решті країн світу за межами ЄС.

Але у банку зазначають, що ймовірність отримання підроблених купюр незначна, оскільки їх дуже мало. В обігу перебуває близько 24 млрд паперових купюр загальною вартістю близько €1,3 трлн.

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Європейський центробанк нагадує, що банкноти євро нескладно перевірити за допомогою використання методу на відчуття, вигляд і нахил.

Якщо купюра викликала підозру, перше, що потрібно зробити, – це уважно звірити її з іншими. Тільки після цього є сенс звертатися в поліцію або в банк.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві затримали фальшивомонетників з підробленим €1 млн.

Джерело: Європейський центробанк