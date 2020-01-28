Президент США Дональд Трамп опубликовал карту новых границ Израиля и Палестины, которые сформируются в результате воплощения “сделки века” по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

Мирный план предусматривает удвоение площади палестинских территорий.

– Согласно этой карте, палестинская территория увеличится более чем в два раза, в Восточном Иерусалиме будет также создана палестинская столица, где США с гордостью откроет свое посольство, – написал он.

США будут работать над вопросом неразрывности территории Палестины.

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Новая граница Израиля и Палестины – карта по плану Трампа / 2 фотографии

Напомним, 28 января Трамп представил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху план по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Нетаньяху согласился на условия предложенной президентом США “сделки века” Трампа.

По словам премьера Израиля, мирный план предоставляет реальный путь к длительному миру в регионе.

Источник: Дональд Трамп