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Факты / Мир

Верховный суд США разрешил усложнить выдачу грин-карт

Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа усложнить процедуру выдачи грин-карт для мигрантов с низким уровнем дохода.

За соответствующее решение проголосовали пятеро судей, против были четверо.

Оно призвано усложнить получение вида на жительство для граждан других государств, у которых низкие уровни прибыли.

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Процедура получения вида на жительство может быть усложнена для тех иностранных граждан, которые получают или хотят получать государственную помощь США: медицинскую страховку, талоны на питание, жилье и другую.

Напомним, администрация Дональда Трампа начала усложнять процесс получения грин-карты еще в середине августа 2019 года.

Тогда федеральное законодательство США обязало желающих получить вид на жительство доказать, что они не станут бременем для государства и не окажутся на государственном попечении.

Источник: CNN

Фото: Dreamstime

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