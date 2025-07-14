Касается беженцев из Украины: Германия ужесточит условия получения соцпомощи

Германия планирует ужесточить требования к получению социальной помощи для безработных, в частности беженцев из Украины.

Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в эфире телеканала ARD.

Ужесточение требований к получению соцпомощи в Германии

Мерц подтвердил, что те, кто действительно нуждается в финансовой поддержке, продолжат ее получать. Однако немецкое правительство рассматривает вариант введения более жестких условий для новых заявителей.

Сейчас смотрят

— Люди, которые могут работать, должны работать, – подчеркнул канцлер.

Среди возможных изменений – ограничение расходов на жилье. Речь идет об установлении максимально допустимой суммы арендной платы или проверки площади, которую занимает получатель помощи.

По словам Мерца, эти изменения являются частью реформы, которая предусматривает переход от нынешней системы выплат к базовому доходу, который должен заработать с 2026 года. Правительство видит в этом возможность для значительной экономии бюджетных средств.

— Можно сэкономить больше, чем один или два миллиарда, – отметил Мерц.

Канцлер подчеркнул, что изменение системы помощи должно происходить постепенно, “шаг за шагом”. По его словам, новая модель помощи сосредоточится на тех, кто действительно в ней нуждается.

— Цель состоит в том, чтобы те, кто действительно нуждается в помощи государства, продолжали получать ее и в дальнейшем, – отметил он.

При этом Мерц допустил повышение выплат для определенных категорий граждан в случае непредвиденных обстоятельств.

— Я был бы даже готов повысить ставки, например, в случае внезапной безработицы, чтобы те, кого это коснулось, могли быстро найти новую работу, – добавил он.

По официальным данным, в 2024 году в Германии около 826 тыс. работающих граждан не могли полностью обеспечить себя собственной зарплатой, поэтому получали социальную помощь бюргергельд. Общая сумма выплат составила €7 млрд.

Среди получателей этой помощи были и украинские беженцы.

Как сообщало издание DW, в 2024 году на территории Германии проживало 1,25 млн украинцев, из которых 296 тыс. имели работу, около 211 тыс. – оставались безработными, 98 тыс. – посещали интеграционные курсы.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.