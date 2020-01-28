PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Верховний суд США дозволив ускладнити видання грін-карт

Верховний суд США дав дозвіл адміністрації президента Дональда Трампа ускладнити процедуру видання грін-карт для мігрантів з низьким рівнем доходу.

За відповідне рішення проголосували п’ятеро суддів, проти були четверо.

Воно покликане ускладнити отримання посвідок на проживання для громадян інших держав, які мають низькі рівні прибутку.

Читайте: У США заборонили “пологовий туризм”

Процедура отримання посвідки на проживання може бути ускладнена для тих іноземних громадян, які отримують або хочуть отримувати державну допомогу США: медичну страховку, талони на харчування, житло та іншу.

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа почала ускладнювати процес отримання грін-карти ще у серпні 2019 року.

Тоді федеральне законодавство США зобов’язало охочих отримати посвідку на проживання довести, що вони не стануть тягарем для держави і не опиняться на державному піклуванні.

Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка