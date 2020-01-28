Верховний суд США дозволив ускладнити видання грін-карт

Верховний суд США дав дозвіл адміністрації президента Дональда Трампа ускладнити процедуру видання грін-карт для мігрантів з низьким рівнем доходу.

За відповідне рішення проголосували п’ятеро суддів, проти були четверо.

Воно покликане ускладнити отримання посвідок на проживання для громадян інших держав, які мають низькі рівні прибутку.

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Процедура отримання посвідки на проживання може бути ускладнена для тих іноземних громадян, які отримують або хочуть отримувати державну допомогу США: медичну страховку, талони на харчування, житло та іншу.

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа почала ускладнювати процес отримання грін-карти ще у серпні 2019 року.

Тоді федеральне законодавство США зобов’язало охочих отримати посвідку на проживання довести, що вони не стануть тягарем для держави і не опиняться на державному піклуванні.