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Факты / Мир

В Китае зафиксирована вспышка птичьего гриппа

В китайской провинции Хунань зафиксирована вспышка птичьего гриппа H5N1.

Заражение пернатых произошло на одной из ферм в районе Шуанцин города Шаоян.

Для предотвращения распространения заражения было ликвидировано более 17,8 тыс. домашних птиц.

Читайте: Вспышка птичьего гриппа: запрещено покупать курятину на стихийных рынках

Отмечается, что пока неизвестно о случаях заражения человека.

Ранее вспышку птичьего гриппа зафиксировали в Украине.

Источник: РИА Новости

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