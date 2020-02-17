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Факты / Мир

За убийство 19 человек: в Японии мужчину приговорили к смертной казни

Японца Сатоси Уемацу, который в 2016 году напал с ножом на жителей учреждения для людей с ограниченными умственными возможностями в городе Сагамихара, приговорили к смертной казни.

Решение вынес окружной суд Иокогамы.

В ходе судебного процесса, его адвокаты настаивали на невменяемости подзащитного.

Нападение на учреждение в Сагамихаре произошло в июле 2016 года.

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В то время там находились 150 жильцов в возрасте от 18 до 75 лет. В результате инцидента погибли 19 человек, более 20 получили ранения.

Нападающий почти три года проработал в учреждении и уволился из него за несколько месяцев до убийства.

По словам Уемацу, он не считает пациентов заведения за людей и хотел лишить их страданий.

Ранее в Японии казнили иностранца – впервые за 10 лет.

Источник: ТАСС

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