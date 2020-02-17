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Факти / Світ

За вбивство 19 осіб: у Японії чоловіка засудили до страти

Японця Сатосі Уємацу, який у 2016 році напав з ножем на мешканців установи для людей з обмеженими розумовими можливостями в місті Сагаміхара, засудили до смертної кари.

Ухвалу виніс окружний суд Йокогами.

У ході судового процесу, його адвокати наполягали на неосудності підзахисного.

Напад на установу в Сагаміхарі стався в липні 2016 року.

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У той час там перебували 150 пожильців у віці від 18 до 75 років. У результаті інциденту загинули 19 людей, більш ніж 20 отримали поранення.

Нападник майже три роки пропрацював в установі і звільнився з неї за кілька місяців до вбивства.

За словами Уємацу, він не вважає пацієнтів закладу за людей і хотів позбавити їх страждань.

Раніше у Японії стратили іноземця – вперше за 10 років.

Джерело: ТАСС

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