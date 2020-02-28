Обстріл військових Туреччини сирійською і, можливо, російською авіацією на території Сирії стався пізно ввечері 27 лютого.

Місцеві ЗМІ повідомляли про те, що авіаудар був нанесений по провінції Ідліб. У результаті обстрілу тоді говорили про можливі смерті 10-37 турецьких солдатів.

У Туреччині вирішили екстрено скликати Раду безпеки на чолі з президентом країни Реджепом Таїпом Ердоганом, засідання якої тривало близько шести годин.

Пізніше Туреччина офіційно повідомила про те, що у результаті удару загинули 22 військовослужбовці країни, а місце трагедії знаходилося поблизу села Бальюн у міста Аль-Бара.

Незадовго після інформації про обстріл, турецькі військові відкрили вогонь по позиціях військ Сирії неподалік міста Таль-Ріфаат, селищ Нуббуль та Аз-Захра.

Глава управління зі зв’язків адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун заявив, що помста вбивцям турецьких військових триватиме до того моменту, поки “їм не переламають руки”.

Водночас почала з’являтися інформація про те, що Туреччина намагається втягнути в конфлікт з Сирією Європу. Для цього Ердоган нібито ухвалив рішення щодо відкриття кордонів з Європою для сирійських біженців протягом 72 годин.

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За різними повідомленнями турецьких офіційних осіб можна зробити висновок, що країна хотіла б побачити підтримку НАТО в цьому конфлікті. Посол США в НАТО Кей Хатчінсон також заявила про те, що Альянс дійсно може втрутитися у сирійську війну.

Офіційна Анкара заявляє, що міжнародне співтовариство має вжити заходів для захисту цивільних осіб і введення безпольотної зони, про що говорять ще з 2015-го року.

За інформацією ЗМІ, Туреччина розглядає можливість перекрити проток Босфор і Дарданелли для військових кораблів. У зв’язку зі сформованою ситуацією влада країни також ухвалила рішення про обмеження доступу до соціальних мереж.

Експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього Ілля Куса пише про те, що ситуація в Сирії критична.

– В Ердогана реально цугцванг, в який він загнав себе сам. Не реагує – втрачає обличчя і популярність, а можливо і політичну легітимність. Реагує як зазвичай або слабо – те саме плюс дає привід ворогам і далі його “щемити”. Реагує – ризикує розв’язати повноцінну війну, яку не факт, що зможе виграти, а наслідки якої можуть стати катастрофою для регіону, – написав Куса.

Наразі влада Туреччини заявила про те, що 29 людей загинули у результаті обстрілу, ще 36 поранені.

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар повідомив, що турецькі військові завдали удару по 200 сирійським урядовим цілям, у результаті яких вдалося знешкодити п’ять вертольотів, 23 танка, більше 300 військовослужбовців.

Нагадаємо, 28 лютого у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі пройде екстрене засідання Альянсу, яке скликала Туреччина після атаки військових в Сирії.