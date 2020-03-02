Принц Эндрю устраивал свидания в Букингемском дворце и позволял сидеть американской модели, звезде шоу Танцы на льду Баррет Каприс.
Их роман длился всего несколько месяцев. Пара встречалась в 2000-х годах, герцогу было 40, когда он познакомился с 28-летней моделью.
На протяжении этого времени пара регулярно разговаривала по телефону и несколько раз тайно встречалась.
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По информации СМИ, принц Эндрю сам пригласил модель в Букингемский дворец и даже позволил посидеть на золотом государственном троне королевы Виктории.
Также принц разрешил модели забрать чашу, которую она отдала своей маме.
Ранее Факты ICTV писали, что известная ведущая и экс-девушка принца Гарри покончила с собой.
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