Мужчина, захвативший в заложники 30 человек на Филиппинах, сдался

В пригороде Манилы, городе Сан-Хуан вооруженный мужчина захватил заложников в торговом центре.

Инцидент произошел в торговом центре Greenhills mall около 8 утра.. Преступник – бывший охранник торгового центра. Он взял в заложники около 30 человек, часть из которых – сотрудники Greenhills mall.

Преступник был вооружен огнестрельным оружием и гранатами. Он ранил одного из заложников.

– Первоначальная информация, которая у нас есть, заключается в том, что недовольный охранник, который работал здесь, в настоящее время захватывает заложников. У него есть огнестрельное оружие, гранаты, – заявил мэр города Сан-Хуан Фрэнсис Самора.

🇵🇭 #BREAKING Police on Monday responded to an alleged shooting at the Greenhills shopping center in San Juan, Greater #Manila, the #Philippines. A former security of the mall has kidnapped about 30 people, local source said. Evacuation and operation are undergoing. pic.twitter.com/2uWent7xdE — CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) March 2, 2020

Читайте: В США открыли стрельбу на заводе: есть погибшие

Полиция провела переговоры с захватчиком. В результате, через несколько часов он сдался полиции.

Ранее в немецком городе Ханау одиннадцать человек погибли во время стрельбы в баре. Преступник открыл огонь в двух кальянных.

Источник: The Filipino Times