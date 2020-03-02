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Факты / Мир

Мужчина, захвативший в заложники 30 человек на Филиппинах, сдался

В пригороде Манилы, городе Сан-Хуан вооруженный мужчина захватил заложников в торговом центре.

Инцидент произошел в торговом центре Greenhills mall около 8 утра.. Преступник – бывший охранник торгового центра. Он взял в заложники около 30 человек, часть из которых – сотрудники Greenhills mall.

Преступник был вооружен огнестрельным оружием и гранатами. Он ранил одного из заложников.

– Первоначальная информация, которая у нас есть, заключается в том, что недовольный охранник, который работал здесь, в настоящее время захватывает заложников. У него есть огнестрельное оружие, гранаты, – заявил мэр города Сан-Хуан Фрэнсис Самора.

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Полиция провела переговоры с захватчиком. В результате, через несколько часов он сдался полиции.

Ранее в немецком городе Ханау одиннадцать человек погибли во время стрельбы в баре. Преступник открыл огонь в двух кальянных.

Источник: The Filipino Times 

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