Тысячи ветеранов войны на Днестре вышли на улицы столицы Молдовы Кишинева, чтобы добиться отставки правительства.

Протестующие попытались штурмовать здание молдавского правительства, однако им удалось лишь разбить стекло на входной двери.

После этого правоохранители усилили кордон вокруг здания.

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Ветераны требуют отправить в отставку президента страны Игоря Додона, Кабинет министров, а также пытаются добиться встречи с представителями правительства.

На акции протеста скандируют такие слоганы как Долой Додона, Долой правительство, Мы — народ, Додон — предатель, Кику на мусорку, вместе с Чокоем.

На данный момент протестующие частично перекрыли движение транспорта возле здания правительства и грозят заблокировать дороги во всем городе, если никто не выйдет к ним.

Их возмутило заявление главы МИД Молдовы Аурелиу Чокоя о том, что именно вмешательство российской армии помогло прекратить конфликт в Приднестровье.

Протестующие также выражают общее недовольство пророссийской ориентацией руководства Молдовы.

Источник: NewsMaker