По мнению президента США Дональда Трампа, в ситуации с обвалом рынков виноваты Россия, Саудовская Аравия, а также недостоверные сообщения СМИ.

– Саудовская Аравия и Россия спорят из-за цен и добычи нефти. Это, а также фейковые сообщения СМИ – причина падения рынков, – написал он в своем Twitter.

Дональд Трамп также отметил, что сложившаяся ситуация, благоприятна для потребителей, поскольку цены на бензин должны снизиться.

Saudi Arabia and Russia are arguing over the price and flow of oil. That, and the Fake News, is the reason for the market drop! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 9, 2020

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Напомним, обвал цен на нефть произошел после того, как Саудовская Аравия начала ценовую войну с Россией.

Соглашение ОПЕК+, которое ограничивает добычу нефти, перестанет действовать с 1 апреля. Поэтому было предложено сократить объемы добычи нефти, чтобы сохранить ее прежнюю цену.

Однако Россия отказалась от предложения, после чего Саудовская Аравия заявила, что с апреля она увеличивает объемы добычи нефти.

Как следствие – цены на нефть за ночь упали на 30%.

Подробнее о причинах и последствиях обвала цен на нефть можно прочитать в нашем материале.