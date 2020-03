По мнению президента США Дональда Трампа, в ситуации с обвалом рынков виноваты Россия, Саудовская Аравия, а также недостоверные сообщения СМИ.

Дональд Трамп также отметил, что сложившаяся ситуация, благоприятна для потребителей, поскольку цены на бензин должны снизиться.

Saudi Arabia and Russia are arguing over the price and flow of oil. That, and the Fake News, is the reason for the market drop!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 9, 2020