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Факты / Мир

Трамп назвал виновных в ситуации с обвалом рынков

По мнению президента США Дональда Трампа, в ситуации с обвалом рынков виноваты Россия, Саудовская Аравия, а также недостоверные сообщения СМИ.

– Саудовская Аравия и Россия спорят из-за цен и добычи нефти. Это, а также фейковые сообщения СМИ – причина падения рынков, – написал он в своем Twitter.

Дональд Трамп также отметил, что сложившаяся ситуация, благоприятна для потребителей, поскольку цены на бензин должны снизиться.

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Напомним, обвал цен на нефть произошел после того, как Саудовская Аравия начала ценовую войну с Россией.

Соглашение ОПЕК+, которое ограничивает добычу нефти, перестанет действовать с 1 апреля. Поэтому было предложено сократить объемы добычи нефти, чтобы сохранить ее прежнюю цену.

Однако Россия отказалась от предложения, после чего Саудовская Аравия заявила, что с апреля она увеличивает объемы добычи нефти.

Как следствие – цены на нефть за ночь упали на 30%.

Подробнее о причинах и последствиях обвала цен на нефть можно прочитать в нашем материале.

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