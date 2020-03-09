На думку президента США Дональда Трампа, у ситуації з обвалом ринків винні Росія, Саудівська Аравія, а також недостовірні повідомлення ЗМІ.

– Саудівська Аравія і Росія сперечаються через ціни і видобуток нафти. Це, а також фейкові повідомлення ЗМІ – причина падіння ринків, – написав він у своєму Twitter.

Дональд Трамп також зазначив, що ситуація, що склалася, сприятлива для споживачів, оскільки ціни на бензин повинні знизитися.

Saudi Arabia and Russia are arguing over the price and flow of oil. That, and the Fake News, is the reason for the market drop! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 9, 2020

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Нагадаємо, обвал цін на нафту відбувся після того, як Саудівська Аравія почала цінову війну з Росією.

Угода ОПЕК+, яка обмежує видобуток нафти, перестане діяти з 1 квітня. Тому було запропоновано скоротити обсяги видобутку нафти, щоб зберегти її колишню ціну.

Однак Росія відмовилася від пропозиції, після чого Саудівська Аравія заявила, що з квітня вона збільшує обсяги видобутку нафти.

Як наслідок – ціни на нафту за ніч впали на 30%.

Детальніше про причини та наслідки обвалу цін на нафту можна прочитати в нашому матеріалі.