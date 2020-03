На думку президента США Дональда Трампа, у ситуації з обвалом ринків винні Росія, Саудівська Аравія, а також недостовірні повідомлення ЗМІ.

Дональд Трамп також зазначив, що ситуація, що склалася, сприятлива для споживачів, оскільки ціни на бензин повинні знизитися.

Saudi Arabia and Russia are arguing over the price and flow of oil. That, and the Fake News, is the reason for the market drop!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 9, 2020