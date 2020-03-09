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Трамп назвав винних у ситуації з обвалом ринків

На думку президента США Дональда Трампа, у ситуації з обвалом ринків винні Росія, Саудівська Аравія, а також недостовірні повідомлення ЗМІ.

– Саудівська Аравія і Росія сперечаються через ціни і видобуток нафти. Це, а також фейкові повідомлення ЗМІ – причина падіння ринків, – написав він у своєму Twitter.

Дональд Трамп також зазначив, що ситуація, що склалася, сприятлива для споживачів, оскільки ціни на бензин повинні знизитися.

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Нагадаємо, обвал цін на нафту відбувся після того, як Саудівська Аравія почала цінову війну з Росією.

Угода ОПЕК+, яка обмежує видобуток нафти, перестане діяти з 1 квітня. Тому було запропоновано скоротити обсяги видобутку нафти, щоб зберегти її колишню ціну.

Однак Росія відмовилася від пропозиції, після чого Саудівська Аравія заявила, що з квітня вона збільшує обсяги видобутку нафти.

Як наслідок – ціни на нафту за ніч впали на 30%.

Детальніше про причини та наслідки обвалу цін на нафту можна прочитати в нашому матеріалі.

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