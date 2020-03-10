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Факты / Мир

Трамп не приедет в Москву на парад 9 мая

Президент США Дональд Трамп не приедет в Москву на празднование 9 мая. Уровень американской делегации на военном параде пока не разглашают.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Российская сторона получила отказ через американские дипломатические каналы.

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Президент России Владимир Путин приглашал Трампа на парад 9 мая в июне 2019 года.

Песков также заверил, что подготовка к празднованию круглой даты Победы происходит, несмотря на распространение коронавируса.

9 мая 2020 в Москве состоится празднование 75-й годовщины окончания Великой Отечественной войны. Начиная с 2014 года, Украина не принимает участие в российских торжествах 9 мая.

Недавно Факты ICTV рассказывали, как Юрий Бутусов прокомментировал подробности встречи Зеленского и Путина в Париже в декабре 2019 года. По словам эксперта, президент России назвал поставку воды в оккупированный Крым главным условием для урегулирования российско-украинских отношений.

Источник: Интерфакс

Фото: Dreamstime

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