Израиль согласился на 60-дневное прекращение огня в Газе – Трамп

Израиль подтвердил согласие на прекращение боевых действий в Секторе Газа сроком на 60 дней.

За это время появляется реальная возможность прекратить вооруженный конфликт на Ближнем Востоке.

Израиль согласен на временное прекращение боевых действий в Секторе Газа

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей публикации на странице в соцсети Truth Social.

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Трамп сообщил, что 1 июля представители США провели «длительную и продуктивную встречу» с израильской делегацией по ситуации в Газе.

— Израиль согласился на необходимые условия для заключения 60-дневного прекращения огня, в течение которого мы будем работать со всеми сторонами, чтобы положить конец войне, — отметил президент.

Он выразил надежду, что Катар и Египет, которые прилагают усилия для мирного урегулирования, передадут финальное мирное предложение представителям палестинской группировки.

— Я надеюсь, ради блага Ближнего Востока, что ХАМАС примет это соглашение, потому что лучше оно не станет — будет только хуже. Спасибо за внимание к этому вопросу!” — подытожил Трамп.

Война между Израилем и ХАМАС

Активные боевые действия в Газе начались в октябре 2023 года, когда ХАМАС атаковал Израиль, вызвав сотни жертв и захват заложников.

В январе 2025 года было достигнуто перемирие и начались переговоры по обмену пленными. Но в марте ХАМАС затянул выполнение договоренностей, из-за чего Израиль возобновил масштабные военные операции.

В мае армия Израиля начала операцию Колесница Гидеона с целью полного контроля над Газой.

Недавно Трамп и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху согласовали план стабилизации ситуации в регионе, который предусматривает прекращение боевых действий в течение ближайших двух недель.

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