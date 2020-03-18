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Факты / Мир

Тюрьма, штрафы и казнь: как в мире наказывают за несоблюдение карантина

Сумма штрафа в Украине за нарушение условий карантина превышает $1,2 тыс., однако в мире эта сумма в разы выше.

За нарушение правил карантина и умышленное инфицирование других людей предусматривается административная (штраф от 17 до 34 тыс. грн) и уголовная ответственность (арест на 6 месяцев или ограничение и лишение свободы на 3 года).

Если нарушение правил обсервации, повлекшее смерть или иные тяжкие последствия — нарушителю предусмотрено от 5 до 8 лет заключения.

В других странах за нарушение правил карантина грозит штраф от $200 до $1 млн (Канада і Чехия).

Также предусмотрен тюремный срок и даже смертная казнь.

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Напомним, 17 марта депутаты Верховной Рады проголосовали за закон о предотвращении возникновения и распространения коронавирусной инфекции.

Документ предусматривает административную и уголовную ответственность за нарушение обсервации и умышленное заражение людей коронавирусом. Также есть возможность взять отпуск во время карантина. Предусмотрены дополнительные выплаты медперсоналу, который задействован в ликвидации эпидемии.

Источник: Ukrainian Institute for the Future

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