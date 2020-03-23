Отправим к вам полицию с огнеметами: как в Италии ловят нарушителей карантина

С 10 марта в Италии действует строгий карантин, за нарушение которого в некоторых областях штрафуют на несколько тысяч евро.

Несмотря на масштабы пандемии и жесткие меры, не все итальянцы сидят дома. В связи с этим мэры городов и коммун выходят на улицы и лично отлавливают нарушителей.

Но не всегда это у них получается спокойно. Несколько эмоциональных выступлений чиновников пользователи соцсетей перевели на английский язык.

Президент региона Кампания Винченцо Де Лука:

— До меня дошли новости, что некоторые из вас хотят устроить выпускные вечеринки. Так вот — мы отправим к вам полицию. С огнеметами.

Мэр города Бари:

— Я обращаюсь ко всем вам — куда вы, б***ь, все ходите? Вы и ваши собаки, у которых, видимо, больная простата (намек на то, что итальянцы используют собак как лазейку для нарушения карантина, — Ред.).

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Мэр коммуны Гуальдо-Тадино:

— Вы не можете играть здесь в пинг-понг. Идите домой, поиграйте в видеоигры. Я мэр этого города. Я заставлю вас соблюдать правила. Мне не нужны оправдания. Вы должны быть дома.

Мэр города Лючеро:

— Пользуетесь мобильными парикмахерскими? Зачем? Вы понимаете, что гроб у вас будет закрытый? Кто вас вообще увидит в закрытом гробу?

Мэр города Реджо-Калабрия:

— Я видел жителей, которые прогуливались по улице в компании. Они были с собаками, которые заметно устали гулять. Я остановился и сказал им: послушайте, это не фильм. Вы не Уилл Смит, а это не фильм Я — легенда. Идите домой.

Напомним, в Италии считают, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов Аталанта — Валенсия стал главным источником распространения коронавируса.

Встреча состоялась 19 февраля во Милане.

Источник: TJ