Это была биологическая бомба! В Италии нашли источник распространения Covid-19

В Италии считают, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов Аталанта — Валенсия стал главным источником распространения коронавируса в Ломбардии.

Встреча состоялась 19 февраля в Милане на стадионе Сан-Сиро.

— Как дошло до такой трагической ситуации? 19 февраля 40 тыс. жителей Бергамо поехали на Сан-Сиро на матч Аталанта — Валенсия. Они поехали автобусами, поездами, автомобилями. К сожалению, это была биологическая бомба, — рассказал руководитель отдела пульмонологии больницы имени Папы Римского города Бергамо Фабиано Ди Марко.

Напомним, матч на Сан-Сиро состоялся при полных трибунах.

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На данный момент в Италии зафиксировано почти 60 тыс. больных и более 5 тыс. умерших. Город Бергамо находится в регионе Ломбардии, где зарегистрирована половина больных Covid-19 в Италии.

Напомним, футболисты Реала, Барселоны, Ливерпуля и Динамо призвали всех болельщиков и граждан оставаться дома из-за карантина, который связан с распространением вируса Covid-19.

Источник: Cardena Ser