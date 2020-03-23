Відправимо до вас поліцію з вогнеметами: як в Італії ловлять порушників карантину

З 10 березня в Італії діє суворий карантин, за порушення якого в деяких областях штрафують на кілька тисяч євро.

Незважаючи на масштаби пандемії і жорсткі заходи, не всі італійці сидять вдома. У зв’язку з цим мери міст і комун виходять на вулиці і особисто відловлюють порушників.

Але не завжди це в них виходить спокійно. Кілька емоційних виступів чиновників користувачі соцмереж переклали на англійську мову.

Президент регіону Кампанія Вінченцо Де Лука:

– До мене дійшли новини, що деякі з вас хочуть влаштувати випускні вечірки. Так ось – ми відправимо до вас поліцію. З вогнеметами.

Мер міста Барі:

– Я звертаюся до всіх вас – куди ви, б***ь, все ходите? Ви і ваші собаки, у яких, мабуть, хвора простата (натяк на те, що італійці використовують собак як лазівку для порушення карантин, – Ред.).

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Мер комуни Гуальдо-Тадіно:

– Ви не можете грати тут в пінг-понг. Ідіть додому, пограйте в відеоігри. Я мер цього міста. Я змушу вас дотримуватися правил. Мені не потрібні виправдання. Ви повинні бути вдома.

Мер міста Лючеро:

– Ви користуєтеся мобільними перукарнями? Нащо? Ви розумієте, що труна у вас буде закрита? Хто вас взагалі побачить у закритій труні?

Мер міста Реджо-Калабрія:

– Я бачив жителів, які прогулювалися вулицею компаніями. Вони були з собаками, які помітно втомилися гуляти. Я зупинився і сказав їм: Слухайте, це не фільм. Ви не Уілл Сміт, а це не фільм Я – легенда. Ідіть до дому.

Нагадаємо, в Італії вважають, що перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Аталанта – Валенсія став головним джерелом поширення коронавірусу.

Зустріч відбулася 19 лютого у Мілані.

Джерело: TJ