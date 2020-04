Королевская семья опубликовала личные кадры с Елизаветой ІІ в детстве

Королевская семья Великобритании опубликовала кадры с королевой в детстве, которые ранее не видела общественность.

На видео снято, как маленькую Елизавета ІІ везут в коляске, и как она играет с сестрой принцессой Маргарет.

Также на кадрах видно, как будущая королева учится кататься на велосипеде и танцует на борту яхты.

Читайте: Без салютов и в Zoom: Елизавета ІІ празднует свое 94-летие в режиме онлайн

Видео посвятили всем, “кто празднует 21 апреля день рождения дома, с близкими или без них”.

Thank you for your messages today, on The Queen’s 94th birthday.

In this private footage from @RCT, we see The Queen, then Princess Elizabeth, with her family, including her younger sister Princess Margaret. pic.twitter.com/T5IUS8MmQj

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 21, 2020