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Факты / Мир

Королевская семья опубликовала личные кадры с Елизаветой ІІ в детстве

Королевская семья Великобритании опубликовала кадры с королевой в детстве, которые ранее не видела общественность.

На видео снято, как маленькую Елизавета ІІ везут в коляске, и как она играет с сестрой принцессой Маргарет.

Также на кадрах видно, как будущая королева учится кататься на велосипеде и танцует на борту яхты.

Читайте: Без салютов и в Zoom: Елизавета ІІ празднует свое 94-летие в режиме онлайн

Видео посвятили всем, “кто празднует 21 апреля день рождения дома, с близкими или без них”.

Как известно, 21 апреля Елизавета ІІ празднует свое 94-летие. Из-за карантина королева отказалась от пышного празднования.

Фото: Dreamstime

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