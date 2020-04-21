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Королівська родина оприлюднила особисті кадри з Єлизаветою ІІ у дитинстві

Королівська сім’я Великої Британії опублікувала кадри з королевою у дитинстві, які раніше не бачила громадськість.

На відео знято, як маленьку Єлизавета ІІ везуть у колясці, і як вона грає з сестрою принцесою Маргарет.

Також на кадрах видно, як майбутня королева вчиться кататися на велосипеді й танцює на борту яхти.

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Відео присвятили всім, “хто святкує 21 квітня день народження вдома, з близькими або без них”.

Як відомо, 21 квітня Єлизавета ІІ святкує своє 94-річчя. Через карантин королева відмовилася від пишного святкування.

Фото: Dreamstime

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