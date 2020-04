Королівська родина оприлюднила особисті кадри з Єлизаветою ІІ у дитинстві

Королівська сім’я Великої Британії опублікувала кадри з королевою у дитинстві, які раніше не бачила громадськість.

На відео знято, як маленьку Єлизавета ІІ везуть у колясці, і як вона грає з сестрою принцесою Маргарет.

Також на кадрах видно, як майбутня королева вчиться кататися на велосипеді й танцює на борту яхти.

Читайте: Без салютів і в Zoom: Єлизавета ІІ святкує своє 94-річчя у режимі онлайн

Відео присвятили всім, “хто святкує 21 квітня день народження вдома, з близькими або без них”.

Thank you for your messages today, on The Queen’s 94th birthday.

In this private footage from @RCT, we see The Queen, then Princess Elizabeth, with her family, including her younger sister Princess Margaret. pic.twitter.com/T5IUS8MmQj

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 21, 2020