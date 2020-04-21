Без салютов и в Zoom: Елизавета ІІ празднует свое 94-летие в режиме онлайн

21 апреля свое 94-летие празднует Елизавета ІІ. Из-за пандемии коронавируса британская королева отказалась от пышного празднования и планирует провести виртуальную вечеринку на платформе Zoom, где к ней присоединятся остальные члены королевской семьи.

Елизавета ІІ родилась в 1926 году в Лондоне. Свой первый титул она получила сразу же после рождения, ее нарекли принцессой Йоркской.

Свои детство и юность она провела в Букингемском дворце, где получила первоклассное гуманитарное образование. Помимо родного языка, Елизавета II свободно владеет французским. Она выучила его самостоятельно.

Елизавета ІІ взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет, после смерти своего отца, короля Георга VI. Ее коронацию впервые транслировали по телевидению. Этим многие объясняют популярность королевы среди населения.

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Во время долгого правления королевы в ее адрес сыпались и похвала, и критика. Однако все отмечают человечность британской королевы.

Елизавета II замужем за офицером британского флота Филиппом Маунтбеттеном. У них родилось четверо детей: Чарльз, Анна, Эндрю и Эдвард.

Любимые хобби королевы Елизаветы II — породистые собаки и верховая езда, позже лошадей сменили автомобили. Также она увлекается садоводством и путешествиями. Королева посетила более 130 стран мира.

Елизавета ІІ – символ для британцев, вдохновитель и пример для наследования во всем – от мировоззрения до моды. Сегодня королева из Виндзорской династии является рекордсменом среди всех британских монархов по возрасту и продолжительности правления.

Кроме правления в Великобритании, Елизавета II признается королевой и в Австралии, Новой Зеландии, Канаде, Папуа-Новой Гвинее, Ямайке, Барбадосе, Багамских Островах и еще восьми небольших странах.

К слову, из-за пандемии коронавируса Елизавета ІІ отменила салюты в честь своего 94-летия.

Источник: Geo News