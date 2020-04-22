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Факты / Мир

Иран объявил о запуске своего первого военного спутника

Иранский Корпус стражей Исламской революции 22 апреля сообщил о запуске военного спутника после месяцев неудачных попыток.

— Первый военный спутник Ирана был запущен утром из центрального Ирана в два этапа. Запуск был успешен, спутник вышел на орбиту, — сообщило государственное телевидение Ирана.

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На своем официальном сайте Корпус стражей Исламской революции сообщил, что спутник достиг орбиты высотой 425 километров над поверхностью Земли.

Напомним, в последние месяцы Иран совершил несколько неудачных запусков спутников. Государственный департамент США и Пентагон заявили, что такие запуски направленные на совершенствование ракетной программы Ирана.

Из-за программы баллистических ракет, которые, в числе прочего, могут использоваться для запуска спутников, на Иран наложены американские санкции.

Источник: Радио Свобода

Фото: Dreamstime

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